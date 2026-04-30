Рейтинг@Mail.ru
Сто сорок единиц оборудования закупят в медучреждения Кубани до конца года - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
15:45 30.04.2026
Сто сорок единиц оборудования закупят в медучреждения Кубани до конца года

Кубань закупит 140 единиц медоборудования до конца 2026 года

CC BY 4.0 / Официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского края (cropped) / Вице-губернатор Кубани Елена Воробьева
Вице-губернатор Кубани Елена Воробьева - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
CC BY 4.0 / Официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского края (cropped) /
Вице-губернатор Кубани Елена Воробьева
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 30 апр – РИА Новости. Сто сорок единиц оборудования закупят в медучреждения Краснодарского края до конца 2026 года, сообщила вице-губернатор Кубани Елена Воробьева на встрече с главными врачами больниц региона.
По словам замгубернатора, ключевыми задачами сейчас являются качественное и доступное оказание медпомощи, диспансеризация, сохранение активного долголетия и продолжительной жизни населения. Она обратила внимание, что, помимо профилактики, важны реабилитация и внедрение современных технологий.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Кондратьев: с 2019 года на Кубани обновили больше 1,5 тыс зеленых зон
29 апреля, 14:11
"Для повышения уровня этой работы создаем объекты краевого уровня по реабилитации, строим ФАПы (фельдшерско-акушерский пункт - ред.), проводим капремонты. Закупим до конца года 140 единиц медоборудования в медучреждения региона", - сказала Воробьева.
Оборудование будет закуплено по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" за счет федеральных и краевых средств, уточнили в краевом министерстве здравоохранения.
Участники встречи подняли кадровый вопрос. Воробьева отметила, что набор на обучение в учреждения среднего профобразования увеличивается в крае и в этом году ожидается прием порядка 2 тысяч человек.
Замглавы Кубани дала поручение по подготовке к предстоящим майским праздникам.
"Поручила коллегам максимально подготовиться к этому периоду и в плане оказания помощи, и по антитеррористической защищенности. В этот период должна быть организационная мобилизация", - отметила Воробьева.
Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Соцполитика Кубани направлена на улучшение демографии региона
24 апреля, 13:24
 
Краснодарский крайКраснодарский крайМедучрежденияЗдравоохранение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала