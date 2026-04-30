Сто сорок единиц оборудования закупят в медучреждения Кубани до конца года

КРАСНОДАР, 30 апр – РИА Новости. Сто сорок единиц оборудования закупят в медучреждения Краснодарского края до конца 2026 года, сообщила вице-губернатор Кубани Елена Воробьева на встрече с главными врачами больниц региона.

По словам замгубернатора, ключевыми задачами сейчас являются качественное и доступное оказание медпомощи, диспансеризация, сохранение активного долголетия и продолжительной жизни населения. Она обратила внимание, что, помимо профилактики, важны реабилитация и внедрение современных технологий.

"Для повышения уровня этой работы создаем объекты краевого уровня по реабилитации, строим ФАПы (фельдшерско-акушерский пункт - ред.), проводим капремонты. Закупим до конца года 140 единиц медоборудования в медучреждения региона", - сказала Воробьева.

Оборудование будет закуплено по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" за счет федеральных и краевых средств, уточнили в краевом министерстве здравоохранения.

Участники встречи подняли кадровый вопрос. Воробьева отметила, что набор на обучение в учреждения среднего профобразования увеличивается в крае и в этом году ожидается прием порядка 2 тысяч человек.

Замглавы Кубани дала поручение по подготовке к предстоящим майским праздникам.