Куба готова обсуждать демократию с США, заявил постпред при ООН

ООН, 30 апр - РИА Новости. Куба готова обсуждать с США демократию, заявил постпред страны при ООН Эрнесто Соберон Гусман.
"Кто бы ни вел переговоры, о чем бы ни шли переговоры и когда бы они ни проходили, такие вопросы, как смена режима или смещение президента, не обсуждаются", - заверил Гусман журналистов в ООН.
Он отметил, что США и Куба провели два раунда переговоров: первый - в Вашингтоне, второй - в Гаване.
"Мы готовы говорить о демократии с США. У них есть свои озабоченности по этому поводу на Кубе, а у нас - свои озабоченности тем, что происходит здесь, на Западе", - подчеркнул кубинский дипломат.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель ранее заявлял, что считает трудной задачей достижение соглашений с США, однако допустил, что это возможно.