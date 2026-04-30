Ретроавтомобиль на одной из улиц Гаваны. Архивное фото

Туроператор рассказал, кто на Кубе приоритетно получает горючее

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры получают доступ к горючему на острове в первоочередном порядке, рассказал РИА Новости руководитель принимающего туроператора "Куба Либре ПРО" на Кубе Александр Карпецкий.

"Готовое топливо в первую очередь идет на поддержание критической инфраструктуры: больницы, электростанции, водоснабжение", - сказал Карпецкий.

Собеседник агентства сообщил, что на втором месте по шкале приоритетов находятся холодильные цепочки и доставка продуктов.

"Затем уже идут государственные учреждения, армия и полиция", - отметил Карпецкий.

По словам руководителя принимающего туроператора, повышенное, но неприоритетное внимание уделяется гостиничному сектору, поскольку он обеспечивает приток валюты.