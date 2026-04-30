Рейтинг@Mail.ru
В Крыму четверо детей и женщина пострадали при пожаре в многоэтажке
12:23 30.04.2026 (обновлено: 12:24 30.04.2026)
В Крыму четверо детей и женщина пострадали при пожаре в многоэтажке

В Крыму четыре ребенка и женщина пострадали при пожаре в многоэтажке в Вольном

© Фото : Прокуратура Республики Крым/TelegramПоследствия пожара в квартире многоэтажки в поселке Вольное в Крыму, где пострадали четыре ребенка и их бабушка
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Вольное в Крыму вспыхнул пожар в квартире пятиэтажки.
  • Пострадали четверо детей в возрасте от полугода до шести лет и их 61-летняя бабушка.
  • Возбуждено уголовное дело, причины возгорания и обстоятельства происшествия устанавливаются.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Четыре ребенка в возрасте от полугода до 6 лет и их бабушка пострадали в результате пожара в квартире многоэтажки в поселке Вольное в Крыму, им оказывается медицинская помощь, возбуждено уголовное дело сообщил СУСК республики.
"В ночь на 29 апреля в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажки по улице Токарева поселка Вольное (Джанкойский район Крыма - ред.), произошло возгорание вещей и мебели. В результате происшествия пострадали четверо детей в возрасте 6 месяцев, 2, 4 и 6 лет и их 61-летняя бабушка. Всем им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по факту получения травм, полученных несовершеннолетними в результате пожара. Причины возгорания и обстоятельства, предшествующие происшествию устанавливаются, опрашиваются очевидцы и соседи, назначено проведение соответствующих экспертиз. Установлено, что семья ранее попадала в поле зрения органов профилактики, правоохранители дадут тщательную оценку действиям сотрудников уполномоченных служб и обстановке в семье.
