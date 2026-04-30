Умер писатель и общественный деятель Николай Кротов

Краткий пересказ от РИА ИИ Писатель и общественный деятель Николай Кротов умер в возрасте 71 года.

Он был одним из создателей Российско-американского университета и занимал различные посты в образовательных и научных учреждениях.

Кротов работал в жанре публицистики и мемуарной литературы, написал почти 100 книг, в том числе серию "Экономическая летопись России".

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российский писатель, публицист и общественный деятель Николай Кротов скончался в возрасте 71 года, сообщил президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров.

"С глубоким прискорбием сообщаю, что 27 апреля 2026 года скоропостижно скончался Николай Иванович Кротов", - говорится в сообщении.

Эскиндаров добавил, что Кротов был одним из создателей Российско‑американского университета (РАУ), директором Института массовых политических движений, занимал пост генерального директора АНО "Экономическая летопись", а также был многолетним сотрудником Музея Финансового университета при Правительстве РФ с ноября 2019 года.

"Очень жаль, что так рано ушел из жизни талантливый историк экономической летописи страны. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким Николая Ивановича Кротова", - заключил Эскиндаров.