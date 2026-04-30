Старый и новый тоннели строящегося метро соединили в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 30 апр – РИА Новости. Метростроители на перегоне между станциями "Высотная" и "Улица Копылова" в Красноярске выполнили первую технологическую сбойку – соединили старый тоннель с возводящимся сейчас, сообщает пресс-служба губернатора региона.

По данным пресс-службы, на этом участке работы ведет генеральный подрядчик – ГК "Моспроект-3".

"Предварительно в месте сбойки специалисты привели старый тоннель в порядок – он простоял законсервированным почти 30 лет, после укрепили обе ветки металлическими конструкциями. Затем горнопроходческим методом проложили проход длиной 10 метров", - говорится в сообщении.

Сбойка, уточнили в пресс-службе, необходима как для безопасности на этапе строительства, так и при дальнейшей эксплуатации линии: через нее проложат коммуникации и обеспечат эвакуационный выход для пассажиров.

Параллельно на перегоне продолжается проходка, отмечается в сообщении. Новый левый тоннель возводится при помощи тоннелепроходческого щита "Евгения", а правый – достраивается горным способом, ход работ в нем недавно контролировал губернатор Михаил Котюков.