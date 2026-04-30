Задержанный за госизмену краснодарец рассказал о сотрудничестве с Украиной

Краткий пересказ от РИА ИИ Жителя Краснодарского края задержали за передачу данных об объектах топливно-энергетического комплекса СБУ.

Он рассказал, что предложение о сотрудничестве с Украиной нашел на YouTube.

Задержанный отправлял информацию, полученную в том числе во время командировок по Краснодарскому и Ставропольскому краям.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Задержанный за передачу СБУ данных об объектах топливно-энергетического комплекса житель Краснодарского края признался, что предложение о сотрудничестве с Украиной увидел на YouTube, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.

Ранее ФСБ сообщила о задержании за госизмену жителя Краснодара , который передавал СБУ данные о предприятиях топливно-энергетического комплекса Краснодарского и Ставропольского краев и планы размещения военной техники. Он также собирал информацию о сотрудниках одного из предприятий и помогал спецслужбам Украины получить доступ к его корпоративной почте.

"Просматривая YouTube-канал... я увидел предложение о сотрудничестве с Украиной. В ответе на него я получил номер телефона, по которому я связался с человеком, представившимся Виктором", - сказал задержанный в видео.

Этому Виктору краснодарец отправлял информацию, которую получал, в том числе, во время командировок по Краснодарскому и Ставропольскому краям.

"Так продолжалось до тех пор, пока меня не задержали сотрудники ФСБ", - добавил он.