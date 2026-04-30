Президент Республики Конго назвал переговоры с Путиным плодотворными

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что его вчерашняя встреча с Владимиром Путиным в Москве была продуктивной.
"В среду я провел в Кремле плодотворные переговоры с президентом Владимиром Путиным. Мы подтвердили наше совместное желание вывести сотрудничество между нашими двумя странами на новые вершины для взаимного блага наших народов", — написал он в соцсети Х.
Накануне Путин рассказал на встрече с президентом Республики Конго, что отношения Москвы и Браззавиля развиваются, особенно в энергетике, логистике, геологоразведке и сельском хозяйстве. По его словам, отечественные компании хотят работать на рынке этой страны.
Во время визита Сассу-Нгессо стороны подпишут план совместных действий в сфере экономики. Путин также пригласил коллегу на третий саммит Россия — Африка, который пройдет 28-29 октября.
Глава Республики Конго прибыл в Москву во вторник. Это его первый зарубежный визит после инаугурации, которая состоялась 16 апреля.