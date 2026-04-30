"Базарные схемы" в геополитике не работают, заявил Медведев - РИА Новости, 30.04.2026
11:12 30.04.2026
"Базарные схемы" в геополитике не работают, заявил Медведев

Медведев: урегулирование международных конфликтов на базе сделки невозможно

Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Базарные схемы" в геополитике не работают, заявил Дмитрий Медведев.
  • По его мнению, урегулирование международных конфликтов на базе сделки невозможно.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. "Базарные схемы" в геополитике не работают, урегулирование международных конфликтов на базе сделки невозможно, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев выступает в четверг на марафоне "Знание. Первые".
Он отметил, что на его взгляд, когда геополитические процессы, процессы урегулирования пытаются представить как сделку - это упрощение и вульгаризация международной жизни.
"Базарные схемы в геополитике не работают. Они могут приносить кому-то деньги, они могут быть основой для каких-то, так сказать, обсуждений, но урегулирование на базе сделки совершить невозможно", - сказал Медведев в ходе выступления.
Медведев сравнил нынешнее время с периодом перед Первой мировой войной
