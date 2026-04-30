"Базарные схемы" в геополитике не работают, заявил Медведев

Он отметил, что на его взгляд, когда геополитические процессы, процессы урегулирования пытаются представить как сделку - это упрощение и вульгаризация международной жизни.

"Базарные схемы в геополитике не работают. Они могут приносить кому-то деньги, они могут быть основой для каких-то, так сказать, обсуждений, но урегулирование на базе сделки совершить невозможно", - сказал Медведев в ходе выступления.