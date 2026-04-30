Медведев напомнил, чем завершается большинство конфликтов в мире

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Большинство конфликтов в мире завершается не на базе договора, обычно они прекращаются капитуляцией одной из сторон, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Большинство конфликтов в мире прекращается далеко не всегда на базе договора. Хорошо, если достигнут консенсус по всем, так сказать, существенным пунктам урегулирования. Но обычно конфликты прекращаются капитуляцией одной из сторон. И именно такой способ является наиболее эффективным с точки зрения судьбы конфликта", - сказал Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые".