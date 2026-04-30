Рейтинг@Mail.ru
Медведев сравнил усилия Трампа и Байдена по урегулированию на Украине - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 30.04.2026
Медведев сравнил усилия Трампа и Байдена по урегулированию на Украине

Медведев: Трамп пытается урегулировать конфликт на Украине, в отличие от Байдена

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация Дональда Трампа старается что-то делать для урегулирования конфликта на Украине, заявил Дмитрий Медведев.
  • По его словам, администрация Джо Байдена просто финансировала конфликт.
  • Медведев отметил, что основные дотации Украине были сделаны в период администрации Байдена.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа старается что-то делать для урегулирования конфликта на Украине, в отличие от администрации бывшего главы США Джо Байдена, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг выступает с лекцией в Москве на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
"Как минимум, нынешняя администрация Соединенных Штатов, администрация Дональда Трампа, пытается что-то делать на этом направлении (урегулирования конфликта на Украине - ред.). Потому что достаточно вспомнить предыдущую демократическую администрацию Байдена", - сказал Медведев в ходе своей лекции.
Он отметил, что администрация Байдена просто запрягала колесо войны или упряжку войны и финансировала конфликт в максимальной степени.
"Потому что основные дотации, основные перечисления Украине были сделаны все-таки в период администрации Байдена", - добавил Медведев.
УкраинаСШАРоссияДжо БайденДмитрий МедведевДональд ТрампЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала