Медведев сравнил усилия Трампа и Байдена по урегулированию на Украине

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа старается что-то делать для урегулирования конфликта на Украине, в отличие от администрации бывшего главы США Джо Байдена, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Как минимум, нынешняя администрация Соединенных Штатов, администрация Дональда Трампа, пытается что-то делать на этом направлении (урегулирования конфликта на Украине - ред.). Потому что достаточно вспомнить предыдущую демократическую администрацию Байдена", - сказал Медведев в ходе своей лекции.
Он отметил, что администрация Байдена просто запрягала колесо войны или упряжку войны и финансировала конфликт в максимальной степени.
"Потому что основные дотации, основные перечисления Украине были сделаны все-таки в период администрации Байдена", - добавил Медведев.