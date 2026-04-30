Россия продолжит развивать сотрудничество с КНДР, заявил Небензя
18:16 30.04.2026 (обновлено: 18:22 30.04.2026)
Россия продолжит развивать сотрудничество с КНДР, заявил Небензя

Василий Небензя . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия продолжит развивать сотрудничество с КНДР в военной и других сферах.
  • По заявлению Василия Небензи, такое сотрудничество не противоречит международным обязательствам России.
ООН, 30 апр - РИА Новости. Россия продолжит развивать сотрудничество с КНДР в военной и других сферах, и это не противоречит международным обязательствам Москвы, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы, безусловно, продолжим развивать это сотрудничество. И нашим международным обязательствам оно не противоречит", - сказал Небензя на Совбезе ООН, говоря о сотрудничестве РФ и КНДР в военной и других сферах.
