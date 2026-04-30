На Кипре россиянина арестовали за нападение на полицейских
19:21 30.04.2026
Maguşa: Суд Северного Кипра арестовал россиянина за нападение на полицейских

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНикосия, Турецкая республика Северного Кипра
Никосия, Турецкая республика Северного Кипра - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Никосия, Турецкая республика Северного Кипра. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Кипре арестовали россиянина за нападение на полицейских.
  • Россиянин отказался сдать тест на алкоголь и агрессивно вел себя, в результате чего полицейские с трудом смогли его задержать.
  • Суд арестовал задержанного на сутки по обвинениям в нападении на полицейских при исполнении ими служебного долга, а также нахождении в нетрезвом состоянии.
СТАМБУЛ, 30 апр - РИА Новости. Суд арестовал россиянина за нападение на полицейских в Турецкой Республике Северного Кипра, передает новостное агентство Maguşa.
По данным агентства, инцидент произошел во вторник, вскоре после прибытия туриста в признанную только Турцией республику.
Вид на храм Баган, Мьянма - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
В Мьянме освободили россиянку из мошеннического кол-центра
28 апреля, 09:04
"Полицейские заметили нетрезвого иностранца в Гирне. Россиянин отказался сдать тест на алкоголь, стал громко кричать, вызвав страх и панику", - пишет агентство, в то же время отмечая, что полицию вызвали местные жители уже после того, как турист начал повышать голос.
Полиции удалось задержать россиянина "с трудом".
"Полицейский Мухаммед Эркан рассказал суду, что турист сжал двумя руками горло другого сотрудника полиции. Еще один полицейский пытался вмешаться, но подозреваемый жестко отодвинул его, в результате сломав палец мужчине", - пишет агентство.
Суд вечером в среду арестовал задержанного на сутки по обвинениям в нападении на полицейских при исполнении ими служебного долга, а также нахождении в нетрезвом состоянии.
Анна Новикова - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Посольство в Париже добилось разрешения посетить задержанную россиянку
Вчера, 00:29
 
