На Кипре россиянина арестовали за нападение на полицейских

Краткий пересказ от РИА ИИ На Кипре арестовали россиянина за нападение на полицейских.

СТАМБУЛ, 30 апр - РИА Новости. Суд арестовал россиянина за нападение на полицейских в Турецкой Республике Северного Кипра, передает новостное агентство Maguşa.

По данным агентства, инцидент произошел во вторник, вскоре после прибытия туриста в признанную только Турцией республику.

"Полицейские заметили нетрезвого иностранца в Гирне. Россиянин отказался сдать тест на алкоголь, стал громко кричать, вызвав страх и панику", - пишет агентство, в то же время отмечая, что полицию вызвали местные жители уже после того, как турист начал повышать голос.

Полиции удалось задержать россиянина "с трудом".

"Полицейский Мухаммед Эркан рассказал суду, что турист сжал двумя руками горло другого сотрудника полиции. Еще один полицейский пытался вмешаться, но подозреваемый жестко отодвинул его, в результате сломав палец мужчине", - пишет агентство.