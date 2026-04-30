Эксперт предупредил об опасности чат-ботов в мессенджерах

Краткий пересказ от РИА ИИ Чат-боты в мессенджерах становятся опасными при решении рабочих задач, так как это приводит к утечке внутренней информации компаний.

У бизнеса в мессенджерах меньше контроля над хранением данных, доступом к ним и защитой переписки, что может привести к утечке информации при ошибке в настройке или интеграции.

Если бот просто публикует общие новости или открытые материалы, то формат можно считать относительно безопасным.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Чат-боты в мессенджерах становятся опасными, когда через них решаются рабочие задачи, поскольку это приводит к утечке внутренней информации компаний за ее пределы, рассказал РИА Новости владелец сервиса "DION.Чаты" Станислав Полянский.

"Корпоративные чат-боты сегодня используют многие компании. На первый взгляд, такой формат кажется удобным: сотрудники уже пользуются привычным мессенджером, а значит, не нужно отдельно осваивать новый инструмент. Но именно в этом и кроется риск. Как только через бота начинают решаться реальные рабочие задачи, во внешней среде оказывается внутренняя информация компании", - сообщил он.

Эксперт отметил, что у бизнеса в мессенджерах гораздо меньше контроля над тем, где именно хранятся данные, кто имеет к ним доступ и как защищена переписка. Если бот подключен к внутренним системам компании, любая ошибка в настройке, доступах или хранении данных может привести к утечке.

"Проблема не только в самой платформе. Риски часто возникают сразу в нескольких местах: в настройке прав доступа, в хранении токенов, в серверной части бота, в интеграции с HR-, IT- и другими внутренними системами", - добавил он.

Кроме того, человеческий фактор также влияет на возможные проблемы с данными: кто-то может дать слишком широкие права, забыть вовремя отключить доступ или использовать небезопасную схему подключения.