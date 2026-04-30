Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:20 30.04.2026
Эксперт предупредил об опасности чат-ботов в мессенджерах

CC0 / / Работа за компьютером
CC0 / /
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чат-боты в мессенджерах становятся опасными при решении рабочих задач, так как это приводит к утечке внутренней информации компаний.
  • У бизнеса в мессенджерах меньше контроля над хранением данных, доступом к ним и защитой переписки, что может привести к утечке информации при ошибке в настройке или интеграции.
  • Если бот просто публикует общие новости или открытые материалы, то формат можно считать относительно безопасным.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Чат-боты в мессенджерах становятся опасными, когда через них решаются рабочие задачи, поскольку это приводит к утечке внутренней информации компаний за ее пределы, рассказал РИА Новости владелец сервиса "DION.Чаты" Станислав Полянский.
"Корпоративные чат-боты сегодня используют многие компании. На первый взгляд, такой формат кажется удобным: сотрудники уже пользуются привычным мессенджером, а значит, не нужно отдельно осваивать новый инструмент. Но именно в этом и кроется риск. Как только через бота начинают решаться реальные рабочие задачи, во внешней среде оказывается внутренняя информация компании", - сообщил он.
Эксперт отметил, что у бизнеса в мессенджерах гораздо меньше контроля над тем, где именно хранятся данные, кто имеет к ним доступ и как защищена переписка. Если бот подключен к внутренним системам компании, любая ошибка в настройке, доступах или хранении данных может привести к утечке.
"Проблема не только в самой платформе. Риски часто возникают сразу в нескольких местах: в настройке прав доступа, в хранении токенов, в серверной части бота, в интеграции с HR-, IT- и другими внутренними системами", - добавил он.
Кроме того, человеческий фактор также влияет на возможные проблемы с данными: кто-то может дать слишком широкие права, забыть вовремя отключить доступ или использовать небезопасную схему подключения.
Однако не все сценарии одинаково рискованны. Если бот просто публикует общие новости, расписание мероприятий или ссылки на открытые материалы, то формат можно считать относительно безопасным, заключил Полянский.
ТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала