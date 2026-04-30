14:15 30.04.2026
Тегеран будет защищать свои достижения в ядерной сфере, заявил Хаменеи

Хаменеи: Иран будет защищать достижения в ядерной сфере и ракетные технологии

© Фото : Tasnim News Agency
  • Тегеран будет защищать свои достижения в ядерной сфере и ракетные технологии, заявил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.
  • По словам Хаменеи, Иран намерен защищать свой промышленный потенциал и новые технологии так же, как защищает свои сухопутные, морские и воздушные границы.
ТЕГЕРАН, 30 апр - РИА Новости. Тегеран будет защищать свои достижения в ядерной сфере и ракетные технологии, заявил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.
"Девяносто миллионов отважных и благочестивых иранцев и соотечественников внутри страны и за ее пределами считают национальным достоянием весь самобытный, духовный, человеческий, научный и промышленный потенциал, как и новые, а также фундаментальные технологии, начиная от нано- и биотехнологий и заканчивая ядерными и ракетными", - говорится в обращении Хаменеи по случая дня Персидского залива в Иране
.По его словам, Иран намерен защищать все эти достижения так же, как защищает свои сухопутные, морские и воздушные границы.
