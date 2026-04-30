Тегеран будет защищать свои достижения в ядерной сфере, заявил Хаменеи

ТЕГЕРАН, 30 апр - РИА Новости. Тегеран будет защищать свои достижения в ядерной сфере и ракетные технологии, заявил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.

.По его словам, Иран намерен защищать все эти достижения так же, как защищает свои сухопутные, морские и воздушные границы.