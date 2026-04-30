Расходы бюджета Карелии увеличили почти на 1 млрд рублей

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Карелии утвердили первые изменения в бюджет на 2026 год, увеличив его расходы на 924 миллиона рублей или 1,2%, сообщает пресс-служба регпарламента.

Доходная часть регионального бюджета составила 77 миллиардов 476 миллионов рублей, расходная – 77 миллиардов 775 миллионов рублей.

Изменения в бюджет связаны с поступлением федеральных средств и перераспределением на первоочередные социально значимые нужды. Расходы бюджета выросли за счет остатков, которые сформировались на начало финансового года, экономии на обслуживании госдолга и безвозмездных поступлений с федерального уровня.

"Принятые сегодня решения позволяют оперативно реагировать на реальные нужды республики и ее жителей", – сказал председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович, его слова приводит пресс-служба регпарламента.

Средства направлены на укрепление здравоохранения, образования, поддержку семей участников СВО, развитие инфраструктуры и другие направления.

"Так, 207 миллионов рублей дополнительно выделены на здравоохранение. Из них 60 миллионов рублей – на лекарства льготным категориям граждан, в том числе 18 миллионов рублей – на препараты для онкобольных. Актуальная тема, она постоянно в поле нашего внимания, и мы продолжим увеличивать объем средства на лекарственное обеспечение", – сказал Шандалович.

По словам парламентария, власти республики продолжают уделять особое внимание поддержке семей участников специальной военной операции.

"Принято решение направить 10 миллионов рублей на бесплатное питание в школах детей демобилизованных бойцов СВО. Часть бойцов возвращается домой по ранению. И это наша конкретная, адресная помощь семьям, чьи отцы честно выполнили свой воинский долг, защищая интересы страны", - подчеркнул Шандалович.

Резервный фонд правительства региона дополнен 75 миллионами рублей для обеспечения непредвиденных расходов, связанных с проведением специальной военной операции.

Кроме этого по решению депутатского корпуса, в частности, дополнительно выделены 21 миллион рублей на капремонты школ в Петрозаводске и районах республики; 4,3 миллиона рублей – на единовременную выплату студенткам при рождении ребенка; 2,3 миллиона рублей – на закупку книг и газет для созданных модельных библиотек; 47,7 миллиона рублей – на строительство первой в Карелии роботизированной молочной фермы; 125 миллионов рублей – на обновление системы теплоснабжения и водоснабжения в Пудожском районе.