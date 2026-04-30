- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен раскритиковал заявление главы Евродипломатии Каи Каллас о диалоге Евросоюза с Москвой.
- Кая Каллас заявила, что ЕС «не должен унижаться», умоляя Москву о переговорах.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X раскритиковал заявление главы Евродипломатии Каи Каллас о диалоге Евросоюза с Москвой.
"Будущие поколения будут проклинать её имя за то, что она втянула Европу в ненужную и катастрофическую войну против крупнейшей в мире ядерной державы", — написал он.
В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Евросоюз будет играть только подрывную роль в переговорах по украинскому кризису, это доказывают прошлые попытки европейцев "способствовать урегулированию".