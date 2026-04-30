"Втянула в войну". Новая выходка Каллас против России возмутила Запад - РИА Новости, 30.04.2026
20:30 30.04.2026 (обновлено: 23:25 30.04.2026)
"Втянула в войну". Новая выходка Каллас против России возмутила Запад

Диесен раскритиковал заявление Каллас о диалоге Евросоюза с Москвой

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен раскритиковал заявление главы Евродипломатии Каи Каллас о диалоге Евросоюза с Москвой.
  • Кая Каллас заявила, что ЕС «не должен унижаться», умоляя Москву о переговорах.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X раскритиковал заявление главы Евродипломатии Каи Каллас о диалоге Евросоюза с Москвой.
"Будущие поколения будут проклинать её имя за то, что она втянула Европу в ненужную и катастрофическую войну против крупнейшей в мире ядерной державы", — написал он.
В четверг европейский политик заявила, что ЕС "не должен унижаться", умоляя Москву о переговорах.
В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Евросоюз будет играть только подрывную роль в переговорах по украинскому кризису, это доказывают прошлые попытки европейцев "способствовать урегулированию".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Захарова ответила Каллас цитатой из "Обыкновенного чуда"
