МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель резко осудила главу дипломатии ЕС Каю Каллас за ее слова о России и призвала начать с ней диалог.
В четверг европейский политик заявила, что ЕС "не должен унижаться", умоляя Москву о переговорах.
"Только глубоко неуверенный в себе человек, который не имеет никакого отношения к лидерству, может сказать такое..." — написала Мендель в соцсети X.
Она добавила, что политики должны взять на себя ответственность и начать переговоры.
В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Евросоюз будет играть только подрывную роль в переговорах по украинскому кризису, это доказывают прошлые попытки европейцев "способствовать урегулированию".
Она добавила, что политики должны взять на себя ответственность и начать переговоры.
В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Евросоюз будет играть только подрывную роль в переговорах по украинскому кризису, это доказывают прошлые попытки европейцев "способствовать урегулированию".