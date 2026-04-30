Рейтинг@Mail.ru
На Украине выступили с призывом после заявления Каллас о России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 30.04.2026
На Украине выступили с призывом после заявления Каллас о России

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель резко осудила главу дипломатии ЕС Каю Каллас за ее слова о России и призвала начать с ней диалог.
В четверг европейский политик заявила, что ЕС "не должен унижаться", умоляя Москву о переговорах.
"Только глубоко неуверенный в себе человек, который не имеет никакого отношения к лидерству, может сказать такое..." — написала Мендель в соцсети X.

Она добавила, что политики должны взять на себя ответственность и начать переговоры.

В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Евросоюз будет играть только подрывную роль в переговорах по украинскому кризису, это доказывают прошлые попытки европейцев "способствовать урегулированию".
В миреРоссияКайя КалласУкраинаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала