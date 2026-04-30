Поставки оружия в ЕС задерживаются из-за конфликта в Иране, заявила Каллас
16:28 30.04.2026
Поставки оружия в ЕС задерживаются из-за конфликта в Иране, заявила Каллас

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас . Архивное фото
  • Поставки США оружия в страны Северной Европы и Балтии задерживаются из-за конфликта в Иране, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
  • Каллас отметила, что быстрого выхода из противостояния в Ормузском проливе не предвидится, и последствия конфликта негативны по всем направлениям.
  • По словам Каллас, глобальная экономика испытывает потрясения, а Россия получает дополнительные доходы из-за роста цен на нефть.
БРЮССЕЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Поставки США оружия в страны Северной Европы и Балтии сталкиваются с задержками из-за конфликта в Иране, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции.
"Быстрого выхода из противостояния в Ормузском проливе не предвидится, и последствия негативны по всем направлениям. Глобальная экономика испытывает потрясения. Россия получает дополнительные доходы из-за роста цен на нефть, а поставки американского оружия в страны Северной Европы и Балтии сталкиваются с задержками", - сказала она.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Президент США Дональд Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
В миреИранСШАКайя КалласЕвросоюзДональд ТрампБалтия
 
 
