Поставки оружия в ЕС задерживаются из-за конфликта в Иране, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Поставки США оружия в страны Северной Европы и Балтии сталкиваются с задержками из-за конфликта в Иране, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции.
"Быстрого выхода из противостояния в Ормузском проливе не предвидится, и последствия негативны по всем направлениям. Глобальная экономика испытывает потрясения. Россия получает дополнительные доходы из-за роста цен на нефть, а поставки американского оружия в страны Северной Европы и Балтии сталкиваются с задержками", - сказала она.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Президент США Дональд Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.