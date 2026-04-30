Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 30.04.2026 (обновлено: 17:13 30.04.2026)
Каллас: ЕС невозможно вернуть обычное ведение дел с Россией даже после СВО

© REUTERS / Yiannis KourtoglouГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что возврата к обычным отношениям ЕС с Россией не может быть даже после окончания конфликта на Украине.
  • Каллас добавила, что дополнительные санкции, международная изоляция и закрытие двери для российских бывших солдат — ключевые элементы ответа ЕС на конфликт.
БРЮССЕЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что не может быть возвращения к обычному ведению дел ЕС с Россией даже после окончания конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 апреля пошутила, что глава евродипломатии Кая Каллас со своими свинскими заявлениями могла бы победить на чемпионате по имитации поросячьего визга, который проводился в Эстонии.
"Наконец, позвольте сказать: мы все здесь согласны, что возврата к обычным отношениям с Россией не может быть даже после того, как Москва завершит эту войну на Украине. В следующем месяце на Кипре министры иностранных дел продолжат обсуждение нашего подхода к России и того, как наилучшим образом защитить наши интересы", - сказала она на пресс-конференции с главами МИД стран Балтии и Северной Европы.
Каллас добавила, что дополнительные санкции, международная изоляция и закрытие двери для российских бывших солдат - ключевые элементы ответа ЕС на конфликт.
В интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что попытки возобновления диалога с Евросоюзом не имеют смысла, пока Брюссель продолжает исходить из прежних, конфронтационных установок в отношении России.
В свою очередь, политолог Иван Мезюхо выразил мнение, что внутри ЕС появляется все больше политиков, выступающих за необходимость диалога с Россией.
"Я думаю, что число политиков правого толка и тех, кто исповедует диалог с Российской Федерацией, в целом на Западе будет возрастать", - сказал эксперт "Ленте.ру".
Мезюхо считает, что противостоять диалогу с Россией будет старая политическая элита Европы.
В миреРоссияУкраинаЭстонияКайя КалласМария ЗахароваДенис ГончарЕвросоюзИван МезюхоЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала