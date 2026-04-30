Каллас: ЕС невозможно вернуть обычное ведение дел с Россией даже после СВО

БРЮССЕЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что не может быть возвращения к обычному ведению дел ЕС с Россией даже после окончания конфликта на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 апреля пошутила, что глава евродипломатии Кая Каллас со своими свинскими заявлениями могла бы победить на чемпионате по имитации поросячьего визга, который проводился в Эстонии

"Наконец, позвольте сказать: мы все здесь согласны, что возврата к обычным отношениям с Россией не может быть даже после того, как Москва завершит эту войну на Украине . В следующем месяце на Кипре министры иностранных дел продолжат обсуждение нашего подхода к России и того, как наилучшим образом защитить наши интересы", - сказала она на пресс-конференции с главами МИД стран Балтии и Северной Европы.

В интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что попытки возобновления диалога с Евросоюзом не имеют смысла, пока Брюссель продолжает исходить из прежних, конфронтационных установок в отношении России.

В свою очередь, политолог Иван Мезюхо выразил мнение, что внутри ЕС появляется все больше политиков, выступающих за необходимость диалога с Россией.

"Я думаю, что число политиков правого толка и тех, кто исповедует диалог с Российской Федерацией, в целом на Западе будет возрастать", - сказал эксперт "Ленте.ру"

Мезюхо считает, что противостоять диалогу с Россией будет старая политическая элита Европы

