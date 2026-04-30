Кадыров провел встречу с Володиным
20:59 30.04.2026
Кадыров провел встречу с Володиным

Кадыров и Володин обсудили вопросы развития Чеченской республики

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров провел встречу с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным в Москве.
  • Обсуждались вопросы взаимодействия с федеральным центром и приоритетные направления развития Чеченской Республики.
  • Кадыров отметил, что под руководством Володина Госдума стала действенным механизмом, оперативно реагирующим на вызовы времени.
ГРОЗНЫЙ, 30 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным в Москве, обсуждались вопросы взаимодействия с федеральным центром, а также приоритетные направления развития республики.
"С удовольствием встретился в Москве с дорогим братом, председателем Государственной думы Российской Федерации Вячеславом Володиным. Обсудили актуальные вопросы взаимодействия с федеральным центром, а также приоритетные направления развития Чеченской Республики. Затронули темы законодательной поддержки региональных инициатив и дальнейшего совершенствования социально-экономической политики", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что под руководством Володина Госдума стала действенным механизмом, который оперативно реагирует на вызовы времени и защищает интересы граждан России. Глава республики также поблагодарил его за поддержку и постоянное внимание к вопросам Чечни.
"Уверен, что наше взаимодействие и впредь будет способствовать решению важных задач и достижению конкретных результатов", - написал Кадыров.
