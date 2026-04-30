Кадыров провел встречу с Володиным

ГРОЗНЫЙ, 30 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным в Москве, обсуждались вопросы взаимодействия с федеральным центром, а также приоритетные направления развития республики.
"С удовольствием встретился в Москве с дорогим братом, председателем Государственной думы Российской Федерации Вячеславом Володиным. Обсудили актуальные вопросы взаимодействия с федеральным центром, а также приоритетные направления развития Чеченской Республики. Затронули темы законодательной поддержки региональных инициатив и дальнейшего совершенствования социально-экономической политики", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
"Уверен, что наше взаимодействие и впредь будет способствовать решению важных задач и достижению конкретных результатов", - написал Кадыров.