Путину рассказали о школе в Якутии, где учатся дети пяти северных народов

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Учительница юкагирского языка рассказала президенту РФ Владимиру Путину об экспериментальной школе-интернате в республике Саха (Якутия), где учатся дети пяти народов Севера.
Глава государства в четверг встретился с представителями коренных малочисленных народов России на площадке просветительского марафона "Знание. Первые".
Представительница народа юкагиры Анна Татаева на встрече рассказала президенту, что преподает юкагирский язык в школе, где учатся дети пяти народов севера.
"Я по национальности юкагирка, работаю учителем юкагирского языка в экспериментальной школе-интернате "Арктика". Это уникальная школа, в которой живут и обучаются дети пяти народов севера. Это эвены, эвенки, долганы, чукчи и юкагиры. Здесь обучаются не только из республики Саха (Якутия), но и из других регионов Арктики и Дальнего востока", - рассказала Татаева.
"Сколько у вас там учеников?" - спросил Путин.
Представительница юкагирского народа уточнила, что у нее в школе девять учеников.
"У нас, юкагиров, осталось, по последней переписи, 1813 человек", - добавила Татаева.
Она рассказала, что является и соавтором учебных пособий по юкагирскому языку, но, по ее словам, потребовалось несколько лет на то, чтобы выпустить эти учебники. Татаева спросила у президента, возможно ли предусмотреть гранты для разработки учебников и методических пособий, на что Путин пообещал обязательно поддержать учебники.
