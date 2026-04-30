16:29 30.04.2026
Путину рассказали о школе в Якутии, где учатся дети пяти северных народов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Учительница юкагирского языка Анна Татаева рассказала Владимиру Путину об экспериментальной школе-интернате "Арктика" в Якутии, где учатся дети пяти народов Севера.
  • Преподаватель также попросила о грантах для разработки учебников и методических пособий. Президент пообещал поддержать инициативу.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Учительница юкагирского языка рассказала президенту РФ Владимиру Путину об экспериментальной школе-интернате в республике Саха (Якутия), где учатся дети пяти народов Севера.
Глава государства в четверг встретился с представителями коренных малочисленных народов России на площадке просветительского марафона "Знание. Первые".
Путину рассказали, почему Охотское море не замерзает
Представительница народа юкагиры Анна Татаева на встрече рассказала президенту, что преподает юкагирский язык в школе, где учатся дети пяти народов севера.
"Я по национальности юкагирка, работаю учителем юкагирского языка в экспериментальной школе-интернате "Арктика". Это уникальная школа, в которой живут и обучаются дети пяти народов севера. Это эвены, эвенки, долганы, чукчи и юкагиры. Здесь обучаются не только из республики Саха (Якутия), но и из других регионов Арктики и Дальнего востока", - рассказала Татаева.
"Сколько у вас там учеников?" - спросил Путин.
Представительница юкагирского народа уточнила, что у нее в школе девять учеников.
"У нас, юкагиров, осталось, по последней переписи, 1813 человек", - добавила Татаева.
Она рассказала, что является и соавтором учебных пособий по юкагирскому языку, но, по ее словам, потребовалось несколько лет на то, чтобы выпустить эти учебники. Татаева спросила у президента, возможно ли предусмотреть гранты для разработки учебников и методических пособий, на что Путин пообещал обязательно поддержать учебники.
Путину рассказали легенды о медведях на Сахалине
ОбществоРоссияРеспублика Саха (Якутия)СеверВладимир Путин
 
 
