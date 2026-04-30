ЕС пригрозил санкциями за инциденты вроде скандала вокруг зерна в Израиле

БРЮССЕЛЬ, 30 апр - РИА Новости. ЕС готов вводить санкции в отношении фигурантов, причастных к инцидентам вроде скандала между Израилем и Украиной вокруг судна с зерном, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни.
"Мы готовы бороться с подобными действиями, составляя (санкционные - ред.) списки отдельных лиц и юридических лиц в третьих странах, если это необходимо", - пояснил он позицию Брюсселя.
По словам аль-Ануни, ЕС связался через своих представителей с МИД Израиля для прояснения своей позиции.
МИД Израиля назвал подобные обвинения голословными, отметив, что отношения между странами не должны выстраиваться через социальные сети. Владимир Зеленский позднее в Telegram-канале пригрозил Израилю санкциями за импорт зерна якобы из новых российских регионов.
В четверг израильский 12-й канал сообщил, что израильская компания "Ценципер", один из крупнейших импортеров зерновых в страну, объявила о вынужденной отсрочке разгрузки зерна с Panormitis. В компании отметили, что поставщик будет вынужден искать "альтернативное место" для разгрузки. Телеканал подчеркнул, что в основе этого решения лежит серьезная обеспокоенность импортеров в Израиле по поводу возможного введения Европейским союзом санкций.