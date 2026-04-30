ЕС пригрозил санкциями за инциденты вроде скандала вокруг зерна в Израиле

БРЮССЕЛЬ, 30 апр - РИА Новости. ЕС готов вводить санкции в отношении фигурантов, причастных к инцидентам вроде скандала между Израилем и Украиной вокруг судна с зерном, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни.

В четверг израильский 12-й канал сообщил, что израильская компания "Ценципер", один из крупнейших импортеров зерновых в страну, объявила о вынужденной отсрочке разгрузки зерна с Panormitis. В компании отметили, что поставщик будет вынужден искать "альтернативное место" для разгрузки. Телеканал подчеркнул, что в основе этого решения лежит серьезная обеспокоенность импортеров в Израиле по поводу возможного введения Европейским союзом санкций.