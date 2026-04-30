Посол Ирана назвал право Тегерана на ядерную энергию важным условием сделки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Ирана заявил, что признание права страны на развитие мирной ядерной энергии является необходимым условием для возобновления переговоров с США.
- Снятие санкций с Ирана также названо одним из важнейших предварительных условий для возобновления переговоров.
- Посол подчеркнул, что за последние 47 лет США и их союзники оказывали давление на иранский народ посредством жестких санкций.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Признание права Ирана на развитие мирной ядерной энергии и снятие санкций являются необходимыми условиями для возобновления переговоров Ирана и США, заявил в интервью индийскому телеканалу CNN-News18 посол Ирана в Индии Мохаммад Фатали.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Президент США Дональд Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
"Для нас не подлежащим обсуждению является законное право иранского народа на мирную ядерную энергию. Мы являемся членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и до сих пор действовали в рамках международных правил", - сказал иранский посол, отвечая на вопрос об условиях Ирана для возобновления переговоров с США.
По словам Фатали, снятие с Ирана санкций также является одним из важнейших предварительных условий для возобновления переговоров.
"За последние 47 лет Соединенные Штаты и их союзники оказывали огромное давление на иранский народ посредством самых жестких и бесчеловечных санкций. Замораживание активов Ирана на миллиарды долларов, санкции в области медицины, запрет на закупку новых самолетов и даже ограничения на импорт авиационных запчастей - лишь часть политики, направленной на оказание давления на иранский народ", - пояснил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.