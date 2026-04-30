Президент Ирана не исключил повторной атаки со стороны США и Израиля

ТЕГЕРАН, 30 апр - РИА Новости. Тегеран не исключает повторной атаки со стороны США и Израиля, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко по телефону.
"Решение противоречий посредством диалога и дипломатии всегда стояли повестке дня, однако во время переговоров США и Израиль два раза напали на Иран, и есть вероятность повтора подобных действий, что привело к полному недоверию Ирана по отношению к США", - сказал Пезешкиан, чьи слова приводит его пресс-служба.
По словам иранского президента, США стоит воздержаться от провокационной риторики и подобных действий в отношении Ирана, чтобы завоевать доверие Тегерана. Пезешкиан также призвал Вашингтон показать серьезный подход к переговорам для окончательного и полноценного завершения конфликта и его неповторения.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно.
Президент США Дональд Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.