КСИР заявил, что в случае атаки США ответит длительными ударами

ТЕГЕРАН, 30 апр - РИА Новости. Иран ответит длительными ударами на атаку США, даже если она будет носить ограниченный характер, заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави.

Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Центральное командование США (CENTCOM) разработало план проведения серии "коротких и мощных" ударов по иранским объектам, включая инфраструктуру, чтобы преодолеть тупик в переговорах по ядерной сделке.