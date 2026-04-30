КСИР заявил, что в случае атаки США ответит длительными ударами
14:58 30.04.2026
КСИР заявил, что в случае атаки США ответит длительными ударами

© AP Photo / Vahid Salemi — Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана. Архивное фото
  • Командующий воздушно-космическими силами КСИР заявил, что Иран ответит длительными ударами на атаку США, даже если она будет носить ограниченный характер.
ТЕГЕРАН, 30 апр - РИА Новости. Иран ответит длительными ударами на атаку США, даже если она будет носить ограниченный характер, заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави.
Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Центральное командование США (CENTCOM) разработало план проведения серии "коротких и мощных" ударов по иранским объектам, включая инфраструктуру, чтобы преодолеть тупик в переговорах по ядерной сделке.
"Мы ответим продолжительными ударами на операции противника, даже если они будут краткосрочными", - приводит слова Мусави иранский телеканал SNN.
 
