Пезешкиан проинформировал Лукашенко о позиции Ирана на переговорах с США.

МИНСК, 30 апр - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко проинформировал о позиции Тегерана на переговорах с США, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
"Масуд Пезешкиан проинформировал Главу белорусского государства о ситуации в регионе Персидского залива, а также о позиции официального Тегерана на переговорах с Соединенными Штатами Америки", - говорится в публикации.