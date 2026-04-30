"Смогут выиграть". В США рассказали о решающем ударе Ирана по Трампу

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. США должны признать, что не смогут добиться победы над Ираном, пишет American Conservative.
По данным издания, ни один из вариантов завершения войны против Ирана не будет положительным для Штатов. Вашингтон просто обязан извлечь урок из истории своих военных неудач, резюмирует журнал.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран восьмого апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
