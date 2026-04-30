Венгерский хирург спас жизнь пациента, проведя операцию на сердце на улице

Краткий пересказ от РИА ИИ Венгерский хирург Жолт Дубоцки спас жизнь пациента после ножевого ранения в сердце.

Операцию провели на улице, так как транспортировка пациента в больницу была невозможна из-за риска для его жизни.

Хирург за семь минут сшил бьющееся сердце, стабилизировав состояние пациента для дальнейшего лечения.

БУДАПЕШТ, 30 апр - РИА Новости. Венгерский хирург, главный врач Национального института онкологии Жолт Дубоцки спас жизнь пациента после ножевого ранения в сердце, проведя беспрецедентную операцию на улице, сообщило учреждение.

Как сообщили в Национальном институте онкологии, Дубоцки "в качестве хобби" дежурил на санитарном вертолете воздушной скорой помощи, когда бригада получила вызов к 30-летнему мужчине с ножевым ранением в сердце.

"По прибытии на место происшествия диагноз был ясен: пациенту оставалось жить всего несколько минут, а риск транспортировки в больницу мог стоить пострадавшему жизни. Главный врач принял решение, следуя строгим профессиональным протоколам санитарной авиации: операцию необходимо провести немедленно, на месте", - сообщили в учреждении.

Хирург вскрыл грудную клетку раненого прямо на улице, без стерильной операционной и современного оборудования, и за семь минут сшил бьющееся сердце, стабилизировав состояние пациента для дальнейшего лечения.

"Главный врач провел вмешательство, беспрецедентное для Венгрии и редкое даже в Европе", - подчеркнули в институте.