Венгерский хирург спас жизнь пациента, проведя операцию на сердце на улице

БУДАПЕШТ, 30 апр - РИА Новости. Венгерский хирург, главный врач Национального института онкологии Жолт Дубоцки спас жизнь пациента после ножевого ранения в сердце, проведя беспрецедентную операцию на улице, сообщило учреждение.
Как сообщили в Национальном институте онкологии, Дубоцки "в качестве хобби" дежурил на санитарном вертолете воздушной скорой помощи, когда бригада получила вызов к 30-летнему мужчине с ножевым ранением в сердце.
"По прибытии на место происшествия диагноз был ясен: пациенту оставалось жить всего несколько минут, а риск транспортировки в больницу мог стоить пострадавшему жизни. Главный врач принял решение, следуя строгим профессиональным протоколам санитарной авиации: операцию необходимо провести немедленно, на месте", - сообщили в учреждении.
Хирург вскрыл грудную клетку раненого прямо на улице, без стерильной операционной и современного оборудования, и за семь минут сшил бьющееся сердце, стабилизировав состояние пациента для дальнейшего лечения.
"Главный врач провел вмешательство, беспрецедентное для Венгрии и редкое даже в Европе", - подчеркнули в институте.
Сам Дубоцки добавил, что в условиях оказания экстренной помощи полная стерильность и отсутствие микробов не обязательно являются главными критериями, важны скорость и эффективность.