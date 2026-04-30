Генсек ООН призвал обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе

ООН, 30 апр - РИА Новости. Свободная и безопасная навигация в Ормузском проливе должна быть немедленно восстановлена, заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш.

"Мое послание всем сторонам предельно ясно: право и свобода судоходства должны быть немедленно восстановлены... Откройте пролив. Дайте возможность проходить всем судам. Позвольте мировой экономике снова дышать полной грудью", - сказал он журналистам.