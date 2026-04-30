Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН призвал обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 30.04.2026 (обновлено: 17:06 30.04.2026)
Генсек ООН призвал обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсек ООН призвал немедленно обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.
  • По словам Гуттереша, необходимо не только физически открыть пролив, но и гарантировать безопасное и предсказуемое судоходство.
ООН, 30 апр - РИА Новости. Свободная и безопасная навигация в Ормузском проливе должна быть немедленно восстановлена, заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш.
"Мое послание всем сторонам предельно ясно: право и свобода судоходства должны быть немедленно восстановлены... Откройте пролив. Дайте возможность проходить всем судам. Позвольте мировой экономике снова дышать полной грудью", - сказал он журналистам.
Гуттереш отметил, что для этого потребуется не только физическое открытие пролива, но и обеспечение там безопасного и предсказуемого судоходства.
Ввиду эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
В миреОрмузский проливПерсидский заливБлижний ВостокАнтониу ГуттерешООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала