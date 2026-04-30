Генсек ООН призвал обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе

ООН, 30 апр - РИА Новости. Свободная и безопасная навигация в Ормузском проливе должна быть немедленно восстановлена, заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш.
"Мое послание всем сторонам предельно ясно: право и свобода судоходства должны быть немедленно восстановлены... Откройте пролив. Дайте возможность проходить всем судам. Позвольте мировой экономике снова дышать полной грудью", - сказал он журналистам.
Гуттереш отметил, что для этого потребуется не только физическое открытие пролива, но и обеспечение там безопасного и предсказуемого судоходства.
Ввиду эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.