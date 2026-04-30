06:22 30.04.2026
Грузия нарастила закупки российского сыра до исторического максимума

© РИА Новости / Максим Блинов
Фестиваль сыра на Манежной площади
Фестиваль сыра на Манежной площади. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Грузия в марте увеличила импорт сыра из России до максимума за всю современную историю - почти 630 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Так, в марте Грузия ввезла российский сыр на 626 тысяч долларов против 414,6 тысячи в феврале. Таким образом, сумма закупок подскочила в 1,5 раза за месяц. Это максимум за всю современную историю - ведомство предоставляет данные с 2009 года.
По итогам марта РФ стала четвертым крупнейшим поставщиком сыра на грузинский рынок. В топ-3 вошли Польша (931,1 тысячи долларов), Германия (690,5 тысячи долларов) и Турция (688,3 тысячи долларов).
