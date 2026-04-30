Bloomberg узнал о планах спецпосланника США посетить Гренландию в мае

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри отправится со своим первым визитом на остров в мае, передает агентство Блумберг

О назначении Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии американский лидер Дональд Трамп объявил в декабре 2025 года.

"Лэндри планирует совершить свою первую поездку на арктический остров в следующем месяце на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Вашингтоном и Копенгагеном", - говорится в материале агентства.

По данным Блумберг, он числится в списке гостей бизнес-конференции "Будущее Гренландии", которая будет проходить 19-20 мая в Нууке.

Агентство со ссылкой на местные СМИ передает, что спецпосланник посетит мероприятие в качестве гостя. По информации организаторов мероприятия, он не включен в официальную программу конференции.

Блумберг отмечает, что неясно, запланированы ли у Лэндри отдельные встречи с гренландскими лидерами.