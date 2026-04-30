Bloomberg узнал о планах спецпосланника США посетить Гренландию в мае - РИА Новости, 30.04.2026
12:01 30.04.2026
Bloomberg узнал о планах спецпосланника США посетить Гренландию в мае

Bloomberg: спецпосланник США по Гренландии Лэндри впервые посетит остров в мае

© AP Photo / Evgeniy Maloletka
30.04.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри планирует посетить остров в мае.
  • Джефф Лэндри числится в списке гостей бизнес-конференции «Будущее Гренландии», которая будет проходить 19–20 мая в Нууке.
  • Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Копенгагеном сохраняется на фоне заявлений Трампа о том, что Гренландия должна стать частью США.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри отправится со своим первым визитом на остров в мае, передает агентство Блумберг.
О назначении Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии американский лидер Дональд Трамп объявил в декабре 2025 года.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Глава Пентагона призвал обеспечить военный доступ к Гренландии
Вчера, 17:34
"Лэндри планирует совершить свою первую поездку на арктический остров в следующем месяце на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Вашингтоном и Копенгагеном", - говорится в материале агентства.
По данным Блумберг, он числится в списке гостей бизнес-конференции "Будущее Гренландии", которая будет проходить 19-20 мая в Нууке.
Агентство со ссылкой на местные СМИ передает, что спецпосланник посетит мероприятие в качестве гостя. По информации организаторов мероприятия, он не включен в официальную программу конференции.
Блумберг отмечает, что неясно, запланированы ли у Лэндри отдельные встречи с гренландскими лидерами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Захарова пошутила, что после слов Трампа в Гренландии выдохнули
Вчера, 08:45
 
