Рейтинг@Mail.ru
В России заработал ГОСТ на маникюр - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:12 30.04.2026
В России заработал ГОСТ на маникюр

В России заработал ГОСТ на ногтевой сервис

© iStock.com / Ridofranz — Маникюр
Маникюр - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© iStock.com / Ridofranz
Маникюр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России вступил в силу новый ГОСТ на ногтевой сервис.
  • В ГОСТ добавлены новые термины, включая карту типовых технологических процессов и протокол визитов клиента.
  • Указаны временные рамки для проведения различных видов маникюра и педикюра в зависимости от сложности операции.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. ГОСТ на ногтевой сервис заработал в России, новые требования к маникюру и педикюру вступили в силу, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Росстандарта.
Новый ГОСТ вступил в силу 30 апреля, в документе детально расписано, как оказывать услуги.
"В ГОСТ добавлены некоторые термины, которые не были озвучены ранее. Например, дается понятие карты типовых технологических процессов, протокол визитов клиента с указанием состояния ногтей, некоторых материалов и веществ. Все это позволяет более точно определить, какие именно услуги были оказаны клиенту", - рассказала РИА Новости доцент РЭУ им Г.В. Плеханова Елена Райкова.
Помимо этого, указано время для проведения разных видов маникюра или педикюра в зависимости от сложности операции. Например, на классический маникюр отводится от 45 до 60 минут. При этом моделирование искусственных ногтей гелем предлагается выполнять от 70 до 150 минут.
На выравнивание натуральных ногтей рекомендуется отводить 70-90 минут. Стандартным методом оказания этой услуги предлагается сделать следующую последовательность шагов: сначала стоит очистить ноготь и нанести грунтовку, а затем - базовое покрытие. После - наносится гель тонким слоем, опиливается и шлифуется ноготь. На финальном этапе мастеру рекомендуется использовать гель для закрепления и придания блеска и увлажнить кутикулу.
"Основное отличие нового стандарта от уже действующих заключается в детализации всех операций", - заключила Райкова.
РоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)РЭУ имени Г. В. ПлехановаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала