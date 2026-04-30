В России заработал ГОСТ на маникюр

В России вступил в силу новый ГОСТ на ногтевой сервис.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. ГОСТ на ногтевой сервис заработал в России, новые требования к маникюру и педикюру вступили в силу, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Росстандарта.

Новый ГОСТ вступил в силу 30 апреля, в документе детально расписано, как оказывать услуги.

"В ГОСТ добавлены некоторые термины, которые не были озвучены ранее. Например, дается понятие карты типовых технологических процессов, протокол визитов клиента с указанием состояния ногтей, некоторых материалов и веществ. Все это позволяет более точно определить, какие именно услуги были оказаны клиенту", - рассказала РИА Новости доцент РЭУ им Г.В. Плеханова Елена Райкова.

Помимо этого, указано время для проведения разных видов маникюра или педикюра в зависимости от сложности операции. Например, на классический маникюр отводится от 45 до 60 минут. При этом моделирование искусственных ногтей гелем предлагается выполнять от 70 до 150 минут.

На выравнивание натуральных ногтей рекомендуется отводить 70-90 минут. Стандартным методом оказания этой услуги предлагается сделать следующую последовательность шагов: сначала стоит очистить ноготь и нанести грунтовку, а затем - базовое покрытие. После - наносится гель тонким слоем, опиливается и шлифуется ноготь. На финальном этапе мастеру рекомендуется использовать гель для закрепления и придания блеска и увлажнить кутикулу.