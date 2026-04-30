В Госдуму внесли проект о ежегодной выплате 13-й зарплаты к 1 Мая

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" во главе с Сергеем Мироновым внесли законопроект о выплате 13-й зарплаты к 1 Мая.

Согласно законопроекту, размер выплаты будет равен среднему заработку.

Авторы проекта считают, что его принятие укрепит социальные гарантии работников и повысит уровень их материальной обеспеченности.

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект о ежегодной выплате 13-й зарплаты к 1 Мая, следует из документа в распоряжении РИА Новости.

« "Предлагаемым законопроектом вносится изменение в статью 135 Трудового кодекса, согласно которому при установлении систем премирования также предусматривается премирование работников, приуроченное к нерабочему праздничному дню — 1 Мая, Празднику Весны и Труда", — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что таким образом появится универсальное правило, при котором работники будут ежегодно получать выплату. Ее размер устанавливается на уровне среднего заработка сотрудника.

Выплата должна производиться к 1 Мая, в силу чего порядок премирования станет предсказуемым и действительно системным: его периодичность совпадает с наступлением конкретного нерабочего праздничного дня — обстоятельства, не зависящего от усмотрения работодателя.

Принятие проекта, по мнению авторов, поможет укрепить социальные гарантии работников, повысить уровень их материальной обеспеченности, а также достичь целей государственной политики по повышению качества жизни граждан, занятых в экономике.

« "Наша партия принципиально выступает за введение в стране 13-й зарплаты и 13-й пенсии. Что касается 13-й зарплаты, считаю, что уместно приурочить эту выплату к 1 Мая, Празднику Весны и Труда", — сказал РИА Новости руководитель фракции Сергей Миронов.