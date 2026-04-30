В ГД выступили против изменения нештрафуемого порога превышения скорости

Краткий пересказ от РИА ИИ Большинство депутатов ГД выступили против снижения нештрафуемого порога превышения скорости авто с 20 до 2-3 км/ч.

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Большинство депутатов не поддержали идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости автомобиля в десять раз, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее в четверг глава ЦОДД Михаил Кизлык рассказал, что современные камеры могут фиксировать нарушения с погрешностью в один километр в час. По его мнению, это позволяет снизить нештрафуемый порог с 20 до двух-трех километров в час.

"Подавляющее большинство депутатов, независимо от фракционной принадлежности, выступают против обсуждаемого предложения по изменению нештрафуемого порога. Прежде чем озвучивать такое и вносить напряжение в общество, необходимо десять раз подумать: надо ли это? У нас такой темы нет", — написал Володин на платформе " Макс ".

Он напомнил, что вопрос снижения нештрафуемого порога уже обсуждали ранее. Тогда депутаты также раскритиковали инициативу, выдвинутую одним из министерств. Правительство согласилось с позицией Госдумы

Володин призвал не привносить в повестку тему, которую однозначно не поддержат в обществе.

В свою очередь, депутат Госдумы Ярослав Нилов положительно оценил техническую возможность фиксировать нарушения, однако подчеркнул, что установленный законом нештрафуемый порог в 20 километров трогать не стоит.

"Принципиальная позиция — не трогать нештрафуемый предел. Я напомню, что нештрафуемый предел в 20 километров в час появился в 2013 году, когда увеличили минимальный штраф для водителей. Тогда говорили о том, что водители будут пользоваться этим нештрафуемым порогом. Но тогда, видимо, была другая задача - повысить минимальный штраф для водителя", - сказал Нилов "Газете.Ru"