В ГД выступили против изменения нештрафуемого порога превышения скорости

14:06 30.04.2026 (обновлено: 18:57 30.04.2026)
В ГД выступили против снижения нештрафуемого порога превышения скорости в 10 раз

Здание Госдумы. Архивное фото
  • Большинство депутатов ГД выступили против снижения нештрафуемого порога превышения скорости авто с 20 до 2-3 км/ч.
  • Володин призвал не вносить в повестку тему, которую однозначно не поддержат в обществе.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Большинство депутатов не поддержали идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости автомобиля в десять раз, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее в четверг глава ЦОДД Михаил Кизлык рассказал, что современные камеры могут фиксировать нарушения с погрешностью в один километр в час. По его мнению, это позволяет снизить нештрафуемый порог с 20 до двух-трех километров в час.
"Подавляющее большинство депутатов, независимо от фракционной принадлежности, выступают против обсуждаемого предложения по изменению нештрафуемого порога. Прежде чем озвучивать такое и вносить напряжение в общество, необходимо десять раз подумать: надо ли это? У нас такой темы нет", — написал Володин на платформе "Макс".
Он напомнил, что вопрос снижения нештрафуемого порога уже обсуждали ранее. Тогда депутаты также раскритиковали инициативу, выдвинутую одним из министерств. Правительство согласилось с позицией Госдумы.
Володин призвал не привносить в повестку тему, которую однозначно не поддержат в обществе.
В свою очередь, депутат Госдумы Ярослав Нилов положительно оценил техническую возможность фиксировать нарушения, однако подчеркнул, что установленный законом нештрафуемый порог в 20 километров трогать не стоит.
"Принципиальная позиция — не трогать нештрафуемый предел. Я напомню, что нештрафуемый предел в 20 километров в час появился в 2013 году, когда увеличили минимальный штраф для водителей. Тогда говорили о том, что водители будут пользоваться этим нештрафуемым порогом. Но тогда, видимо, была другая задача - повысить минимальный штраф для водителя", - сказал Нилов "Газете.Ru".
Депутат отметил, что водителей "и так замучили камерами", которые периодически позволяют привлекать к ответственности в тех ситуациях, где водители не виноваты.
Госдума РФВячеслав ВолодинЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)ОбществоМихаил Кизлык
 
 
