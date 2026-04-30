10:50 30.04.2026
В Белгородской области три человека погибли от атак ВСУ за сутки

  • Три человека погибли, 18 пострадали за сутки в Белгородской области от атак ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
  • Атаки затронули 29 населенных пунктов в 10 районах области, причинив повреждения различным объектам, включая жилые дома и социальные объекты.
БЕЛГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, 18 получили ранения различной степени тяжести за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Согласно опубликованным данным, атакам подверглись 29 населенных пунктов в 10 районах области. В результате атак со стороны Украины за отчетный период повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 17 частных домовладениях, двух коммерческих и трех социальных объектах, трех предприятиях, ангаре, сельхозпредприятии, складе и 33 транспортных средствах.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
"Ни одного". В ВСУ назвали тревожные цифры о действиях военных
08:46
"В Шебекинском округе в селе Вознесеновка в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус погибли три женщины. От полученных ранений они скончались на месте. Ранены восемь мирных жителей, из них двое в тяжелом состоянии госпитализированы в областную клиническую больницу, двоим оказывается помощь в городской больнице №2 г. Белгорода, четверо после оказанной помощи отпущены домой на амбулаторное лечение. Еще один мирный житель пострадал в селе Вознесеновка при атаке FPV-дрона на "Газель", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, в Белгородском округе в селах Ясные Зори и Головино пострадали двое мужчин, повреждения нанесены также в Чайках и Черемошном, в Валуйском округе в селе Гладково пострадал мужчина, в Казинке повреждены ангар и трактор, а в Борках — частное домовладение. Как подчеркнул глава области, в Волоконовском округе в селе Волчья Александровка ранен мужчина, в Фощеватово и Шидловке повреждены по одному частному дому, в Грайворонском округе в городе Грайворон и селах Почаево, Доброе, Новостроевка-Первая, Гора-Подол и Замостье зафиксированы повреждения, пострадала женщина.
Поселки Борисовка в Борисовском округе, Плодовоягодный в Корочанском округе и Марынычев в Красногвардейском округе подверглись атакам дронов ВСУ, в Ракитянском округе в поселке Ракитное при атаке на коммерческий объект ранены четверо мужчин, уточнил глава области.
"В Краснояружском округе от ударов беспилотников в поселках Быценков и Красная Яруга повреждены по одному легковому автомобилю, в поселке Отрадовский один автомобиль уничтожен огнем, второй поврежден, в хуторе Вязовской поврежден склад", - заявил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Силы ПВО сбили над Россией 189 украинских дронов за ночь
08:07
 
