Германия взяла курс на военное противостояние с Россией, заявил посол - РИА Новости, 30.04.2026
06:12 30.04.2026
Германия взяла курс на военное противостояние с Россией, заявил посол

Нечаев: Германия ведет подготовку к военному противостоянию с Россией

© AP Photo / Michael SohnЗдание Рейхстага в Берлине
Здание Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© AP Photo / Michael Sohn
Здание Рейхстага в Берлине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Германия взяла курс на подготовку к военному противостоянию с Россией на рубеже нескольких лет.
  • Берлин делает ставку на обеспечение киевского режима БПЛА и их комплектующими, другими средствами поражения.
БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Германия взяла курс на подготовку к военному противостоянию с Россией на рубеже нескольких лет и не скрывает этого, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
Он отметил, что сегодня Берлин делает ставку на обеспечение киевского режима БПЛА и их комплектующими, другими средствами поражения, одновременно открещиваясь от обвинений в превращении в сторону конфликта.
"Однако иллюзий питать не стоит: Германия доктринально взяла курс на подготовку к военному противостоянию с Россией на рубеже нескольких лет и не скрывает этого. Общественность, разумеется, не в восторге от такого сценария, однако ее голос заглушается яростной милитаристской пропагандой официоза, военных, лоббистов от ВПК, представителей системных СМИ. Такова реальность", - сказал посол.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
