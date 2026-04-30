Суд оставил без движения иск о взыскании с Газманова 44 миллионов рублей

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
07:57 30.04.2026
Суд оставил без движения иск о взыскании с Олега Газманова 44 миллионов рублей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПевец Олег Газманов
Певец Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский суд оставил без движения иск о взыскании 44 миллионов рублей с народного артиста Олега Газманова, заявленный его экс-директором Дмитрием Царенко.
  • Иск не был рассмотрен из-за того, что заявитель не оплатил пошлину.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Московский суд оставил без движения иск о взыскании 44 миллионов рублей с народного артиста Олега Газманова, заявленный его экс-директором Дмитрием Царенко, который был осужден за мошенничество, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Царенко подал в суд иск к певцу о взыскании неосновательного обогащения, однако 23 апреля он был оставлен без движения. Согласно материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, иск не был рассмотрен из-за того, что заявитель не оплатил пошлину.
Газманов в 2024 году обратился в правоохранительные органы, заподозрив своего директора Царенко в хищении средств, поступающих с концертов. В результате Царенко был приговорен к четырем годам колонии за 13 эпизодов мошенничества на 10,4 миллиона рублей. Вскоре по похожим основаниям появилось еще одно дело с 17 эпизодами мошенничества на 15,3 миллиона рублей. Олег Газманов был оба раза допрошен в качестве потерпевшего.
При этом, как утверждает адвокат Царенко Алексей Новожилов, его подзащитный преступление не совершал, что подтверждается в том числе агентским договором между ИП Царенко и артистом, а также чеками и "проводками".
"Компания Газмановых "ОМГ-Промо" проводила концерты через ИП Царенко, средства Царенко добросовестно распределял между сотрудниками, более того, он лично с 2019 по 2024 год положил на счета Газманова 44 миллиона рублей", - рассказал РИА Новости Новожилов.
ШоубизОлег Газманов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала