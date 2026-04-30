Суд оставил без движения иск о взыскании с Газманова 44 миллионов рублей

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Московский суд оставил без движения иск о взыскании 44 миллионов рублей с народного артиста Олега Газманова, заявленный его экс-директором Дмитрием Царенко, который был осужден за мошенничество, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что Царенко подал в суд иск к певцу о взыскании неосновательного обогащения, однако 23 апреля он был оставлен без движения. Согласно материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, иск не был рассмотрен из-за того, что заявитель не оплатил пошлину.

Газманов в 2024 году обратился в правоохранительные органы, заподозрив своего директора Царенко в хищении средств, поступающих с концертов. В результате Царенко был приговорен к четырем годам колонии за 13 эпизодов мошенничества на 10,4 миллиона рублей. Вскоре по похожим основаниям появилось еще одно дело с 17 эпизодами мошенничества на 15,3 миллиона рублей. Олег Газманов был оба раза допрошен в качестве потерпевшего.

При этом, как утверждает адвокат Царенко Алексей Новожилов, его подзащитный преступление не совершал, что подтверждается в том числе агентским договором между ИП Царенко и артистом, а также чеками и "проводками".