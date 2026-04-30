Гарбузов: началась регистрация на майский цикл экскурсий "Открой#Моспром"

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Началась регистрация на новую серию экскурсий по высокотехнологичным индустриальным площадкам столицы, в рамках проекта "Открой#Моспром" жители и гости города смогут посетить предприятия пищевой, машиностроительной, радиоэлектронной и других отраслей, заявил в четверг министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Подать заявку на участие может любой желающий за три дня до события. Актуальное расписание туров публикуется на сайте "Открой#Моспром".

"Москва по праву считается индустриальным центром России. Промышленные площадки города не только производят высококлассную продукцию, но и дарят впечатления. С 2019 года в рамках проекта “Открой#Моспром" любой желающий может посетить столичные заводы и ближе познакомиться с современными технологиями и передовыми инженерными решениями", – сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Он уточнил, что за данный период было организовано более 3,5 тысячи экскурсий и свыше 1 тысячи мастер-классов. Такие мероприятия одинаково интересны как школьникам и студентам, так и старшему поколению.

"Для одних — это возможность присмотреться к техническим специальностям и будущему профессиональному пути, для других — способ по-новому взглянуть на Москву как на столицу прорывных инноваций", — сказал министр.

В мае можно будет посетить кондитерский концерн "Бабаевский", история которого насчитывает уже более двух столетий. Также можно будет оценить производственные мощности Щербинского лифтостроительного завода, подъемные механизмы которого установлены, например, в Елоховскомсоборе и в парке "Патриот". Также свои двери открывает компания "Научные развлечения", которая занимается разработкой и выпуском научного оборудования по физике, химии, биологии, информатике, математике и другим предметам. Это предприятие обеспечивает создание интерактивной среды непрерывного инженерного образования — от конструирования в детских садах до лабораторных исследований в вузах.

Проект "Открой#Моспром" объединяет свыше 150 заводов и порядка 10 различных онлайн- и офлайн-форматов: экскурсии на производства, лекции, квизы и другие специальные мероприятия. Для регистрации на экскурсию в карточке события нужно нажать на кнопку "Регистрация", заполнить ФИО и паспортные данные и нажать кнопку "Сохранить". Подтверждение придет на указанную почту.