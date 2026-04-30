ФСБ раскрыла, как Киев втягивает молодежь в акции против сотрудников РКН

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украинские спецслужбы продолжают втягивать российскую молодежь через Telegram для преступлений в отношении сотрудников Роскомнадзора, сообщила ФСБ России.
"Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует о продолжении активной деятельности украинских спецслужб по втягиванию российской молодёжи посредством мессенджера Telegram в совершение преступлений экстремистского и террористического характера, в том числе в отношении сотрудников Роскомнадзора, являющегося уполномоченным органом власти по осуществлению его блокировки", - говорится в сообщении.
Украинские спецслужбы активно пытаются сорвать проводимые в России мероприятия по безопасности информационного пространства, в том числе по блокировке Telegram, отмечала ранее ФСБ. Как сообщила российская спецслужба 24 апреля, был предотвращен теракт в отношении руководителей Роскомнадзора, автомобиль планировали подорвать. Тогда задержали семерых сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавших в подготовке теракта. Главарь группы, москвич 2004 года рождения, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.