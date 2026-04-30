ФСБ раскрыла, как Киев втягивает молодежь в акции против сотрудников РКН - РИА Новости, 30.04.2026
15:51 30.04.2026 (обновлено: 16:13 30.04.2026)
ФСБ раскрыла, как Киев втягивает молодежь в акции против сотрудников РКН

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Бойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские спецслужбы продолжают втягивать российскую молодежь через Telegram для преступлений, сообщила ФСБ России.
  • Преступления, в которые втягивают молодежь, носят экстремистский и террористический характер, в том числе направлены против сотрудников Роскомнадзора.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украинские спецслужбы продолжают втягивать российскую молодежь через Telegram для преступлений в отношении сотрудников Роскомнадзора, сообщила ФСБ России.
"Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует о продолжении активной деятельности украинских спецслужб по втягиванию российской молодёжи посредством мессенджера Telegram в совершение преступлений экстремистского и террористического характера, в том числе в отношении сотрудников Роскомнадзора, являющегося уполномоченным органом власти по осуществлению его блокировки", - говорится в сообщении.
Украинские спецслужбы активно пытаются сорвать проводимые в России мероприятия по безопасности информационного пространства, в том числе по блокировке Telegram, отмечала ранее ФСБ. Как сообщила российская спецслужба 24 апреля, был предотвращен теракт в отношении руководителей Роскомнадзора, автомобиль планировали подорвать. Тогда задержали семерых сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавших в подготовке теракта. Главарь группы, москвич 2004 года рождения, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Telegram
 
 
