ФСБ раскрыла подробности об агентах Киева, угрожавших сотрудникам РКН

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Проводившие акции устрашения против руководителей Роскомнадзора якобы работали в детективном и коллекторском агентствах, сообщил в четверг ЦОС ФСБ.
Задержаны двое жителей Московского региона, которые 28 апреля провели акции устрашения по адресам проживания четырех руководителей "Роскомнадзора".