ФСБ задержала двух украинских агентов, угрожавших руководителям РКН

15:47 30.04.2026 (обновлено: 16:33 30.04.2026)
ФСБ задержала двух украинских агентов, угрожавших руководителям Роскомнадзора

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силовики задержали двух украинских агентов, угрожавших руководителям Роскомнадзора.
  • Хулиганы провели акции устрашения, повесив на дверях квартир сотрудников РКН молотки со следами бурой жидкости.
  • Среди задержанных есть подросток.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Силовики задержали двух украинских агентов, угрожавших руководителям Роскомнадзора, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Задержаны двое жителей Московского региона, завербованные украинскими спецслужбами в мессенджере Telegram под легендой осуществления работы в детективном и коллекторском агентствах", — заявили в ведомстве.
В спецслужбе рассказали, что во вторник злоумышленники по заданию куратора провели акции устрашения. Официальный представитель СК России Светлана Петренко уточнила, что они повесили на двери квартир трех сотрудников РКН молотки со следами бурой жидкости. Среди задержанных есть подросток.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
В ФСБ также подчеркнули, что Киев продолжает втягивать молодежь в совершение преступлений против работников Роскомнадзора.
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)УкраинаПроисшествияСветлана ПетренкоРоссия
 
 
