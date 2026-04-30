ФСБ задержала жителя Краснодара, снабжавшего СБУ информацией

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Житель Краснодара, который передавал СБУ данные о предприятиях топливно-энергетического комплекса Краснодарского и Ставропольского краев и планы размещения военной техники, задержан за госизмену, сообщил ЦОС ФСБ.

Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил и расследует в отношении задержанного уголовное дело о государственной измене в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ, уточняется в релизе. Задержанный арестован.