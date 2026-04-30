Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 30.04.2026
ФСБ задержала жителя Краснодара, снабжавшего СБУ информацией о 2 регионах

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Боец спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Краснодара задержан за госизмену по обвинению в передаче данных СБУ.
  • Он передавал через мессенджер WhatsApp фото и координаты предприятий топливно-энергетического комплекса Краснодарского и Ставропольского краев, а также планы размещения военной техники.
  • Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил и расследует в отношении задержанного уголовное дело о государственной измене.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Житель Краснодара, который передавал СБУ данные о предприятиях топливно-энергетического комплекса Краснодарского и Ставропольского краев и планы размещения военной техники, задержан за госизмену, сообщил ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Краснодарском крае пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1963 г.р., причастного к совершению государственной измены в пользу украинских спецслужб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что житель Краснодара через мессенджер WhatsApp инициативно установил контакт с представителем СБУ. Ему он передал фото и координаты предприятий топливно-энергетического комплекса Краснодарского и Ставропольского краев, а также планы размещения военной техники, обеспечивающей безопасность воздушного пространства региона.
"Также по заданию куратора злоумышленник осуществлял сбор информации, содержащей сведения о сотрудниках одного из предприятий, и предпринимал попытки обеспечить спецслужбам Украины доступ к его корпоративной почте", - добавили в ЦОС.
Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил и расследует в отношении задержанного уголовное дело о государственной измене в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ, уточняется в релизе. Задержанный арестован.
ПроисшествияКраснодарРоссияСтавропольский крайСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала