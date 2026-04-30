Посол предупредил о непредсказуемой ситуации на французской границе

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол России во Франции Алексей Мешков предупредил о непредсказуемой ситуации на французской границе для граждан РФ.

Могут возникнуть проблемы при прохождении паспортного контроля и таможни, а также возможны претензии из-за ограничений Евросоюза по количеству вывозимых вещей из Франции в Россию.

ПАРИЖ, 30 апр - РИА Новости. Ситуация на французской границе для граждан РФ может быть непредсказуемой, включая проблемы на паспортном контроле и таможне, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.

"Достаточно непредсказуемая может возникать ситуация при пересечении французской границы. Это могут быть удлиненное время прохождения паспортного контроля, таможенные вопросы", - сказал дипломат.

Россию. Посол отметил, что также не стоит забывать, что сохраняются ограничения Евросоюза по количеству вывозимых вещей из Франции