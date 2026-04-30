Посол предупредил о непредсказуемой ситуации на французской границе

ПАРИЖ, 30 апр - РИА Новости. Ситуация на французской границе для граждан РФ может быть непредсказуемой, включая проблемы на паспортном контроле и таможне, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"Достаточно непредсказуемая может возникать ситуация при пересечении французской границы. Это могут быть удлиненное время прохождения паспортного контроля, таможенные вопросы", - сказал дипломат.
"К этому могут предъявлять претензии", - сказал он.
