Посол предупредил о непредсказуемой ситуации на французской границе - РИА Новости, 30.04.2026
03:20 30.04.2026
Посол предупредил о непредсказуемой ситуации на французской границе

Посол Мешков: ситуация на границе с Францией может быть непредсказуемой

Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Сергей Киркач
Заграничный паспорт. Архивное фото
  • Посол России во Франции Алексей Мешков предупредил о непредсказуемой ситуации на французской границе для граждан РФ.
  • Могут возникнуть проблемы при прохождении паспортного контроля и таможни, а также возможны претензии из-за ограничений Евросоюза по количеству вывозимых вещей из Франции в Россию.
ПАРИЖ, 30 апр - РИА Новости. Ситуация на французской границе для граждан РФ может быть непредсказуемой, включая проблемы на паспортном контроле и таможне, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"Достаточно непредсказуемая может возникать ситуация при пересечении французской границы. Это могут быть удлиненное время прохождения паспортного контроля, таможенные вопросы", - сказал дипломат.
Посол отметил, что также не стоит забывать, что сохраняются ограничения Евросоюза по количеству вывозимых вещей из Франции в Россию.
"К этому могут предъявлять претензии", - сказал он.
