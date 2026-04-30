Посольство в Париже добилось разрешения посетить задержанную россиянку - РИА Новости, 30.04.2026
00:29 30.04.2026 (обновлено: 00:40 30.04.2026)
© Фото : соцсети Анны Новиковой
Анна Новикова. Архивное фото
  • Посольство РФ в Париже добилось разрешения на повторное посещение задержанной гражданки РФ Анны Новиковой в тюрьме.
  • Также дипломаты пытаются добиться от французской стороны изменения решения по ее содержанию.
ПАРИЖ, 30 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Париже добилось разрешения на повторное посещение задержанной гражданки РФ Анны Новиковой в тюрьме, сообщил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"Мы сейчас добились ее повторного посещения и также пытаемся добиться от французской стороны изменения решения по ее содержанию", - указал дипломат.
Судебная система США - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Суд постановил освободить россиянку, задержанную у военной базы в США
3 апреля, 15:57
Что касается условий содержания Новиковой в тюрьме, Мешков сообщил, что жалоб от нее не поступало.
"Но сами понимаете, что как бы ни говорили, что не жалуются, что условия содержания нормальные, но в тюрьме не могут быть нормальные условия. Тюрьма есть тюрьма", - отметил он.
Ранее адвокат активистки Филипп де Велль сообщил РИА Новости, что подал ходатайство о ее освобождении под судебный надзор. Оно должно быть рассмотрено на заседании по ее делу 4 мая.
Новикова была задержана 17 ноября 2025 года вместе с тремя другими членами ассоциации по помощи жителям Донбасса "SOS Donbass". Задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", и "заговоре с целью совершения преступления".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 1 апреля, что российское внешнеполитическое ведомство и посольство РФ в Париже приложат все усилия для скорейшего освобождения Анны Новиковой.
Анна Новикова - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Судья в Париже допросил Новикову по делу о шпионаже, сообщил адвокат
4 марта, 18:09
 
