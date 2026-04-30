Посольство в Париже добилось разрешения посетить задержанную россиянку

ПАРИЖ, 30 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Париже добилось разрешения на повторное посещение задержанной гражданки РФ Анны Новиковой в тюрьме, сообщил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"Мы сейчас добились ее повторного посещения и также пытаемся добиться от французской стороны изменения решения по ее содержанию", - указал дипломат.
Что касается условий содержания Новиковой в тюрьме, Мешков сообщил, что жалоб от нее не поступало.
«
"Но сами понимаете, что как бы ни говорили, что не жалуются, что условия содержания нормальные, но в тюрьме не могут быть нормальные условия. Тюрьма есть тюрьма", - отметил он.
Ранее адвокат активистки Филипп де Велль сообщил РИА Новости, что подал ходатайство о ее освобождении под судебный надзор. Оно должно быть рассмотрено на заседании по ее делу 4 мая.
Новикова была задержана 17 ноября 2025 года вместе с тремя другими членами ассоциации по помощи жителям Донбасса "SOS Donbass". Задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", и "заговоре с целью совершения преступления".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 1 апреля, что российское внешнеполитическое ведомство и посольство РФ в Париже приложат все усилия для скорейшего освобождения Анны Новиковой.