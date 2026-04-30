Лучшие фото РИА Новости, апрель 2026 года
08:00 30.04.2026 (обновлено: 08:02 30.04.2026)

Лучшие фото РИА Новости, апрель 2026 года

Предлагаем вниманию читателей сайта подборку самых ярких кадров фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Выставка техники для активного отдыха на фестивале "Мотовесна-2026" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот Экспо" в Москве.

© РИА Новости / Алексей Смагин | Перейти в медиабанк

Репетиция парада в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанк

Владимир Путин в Московском Манеже на выставке к 80-летию со дня рождения политика Владимира Жириновского.

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВолонтеры развернули 300-метровую георгиевскую ленту в Казани в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка".
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Боевое слаживание штурмовиков группировки войск "Запад" на Харьковском направлении.

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанк

Полумарафон людей и роботов-гуманоидов в Пекине. Победителем стал робот-гуманоид "Шаньдянь". Он прошел дистанцию в 21 километр за 50 минут 26 секунд, побив мировой человеческий рекорд (56 минут 42 секунды).

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Снег в апреле, Москва.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкДелегаты из Зимбабве на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Девушка из группы поддержки хоккейной команды "Локомотив" в матче плей-офф 1/4 финала Кубка Гагарина.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЦентральный зоопарк Пхеньяна.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступают на ледовом шоу Этери Тутберидзе Team Tutberidze в Новосибирске.

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетительница на выставке в рамках Российского космического форума в Москве.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Ежегодный фестиваль "Горнолужник" в фанпарке "Бобровый лог" в Красноярске. Участники в тематических карнавальных костюмах пытаются преодолеть на лыжах и сноубордах 25-метровый бассейн у горнолыжного склона.

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСпортсменки на разминке перед началом выступления в технической программе групповых соревнований по синхронному плаванию на чемпионате России в Екатеринбурге. Фотография перевернута на 180 градусов.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Верующие в соборе Святителя Николая Чудотворца в Евпатории в Вербное воскресенье.

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Промывка фонтана "Золотой колос" на ВДНХ в Москве.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Обрушившийся из-за проливных дождей жилой дом на улице Айвазовского в Махачкале, Дагестан.

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДевушки с георгиевскими ленточками в Новосибирске.
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы у Благовещенского собора Московского Кремля.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк

Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь на Соловках.

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Кросс "Быстрый пес" в природно-историческом парке "Битцевский лес" в Москве. Участники на дистанции в два километра вместе со своими питомцами.

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУчастница 18-го фестиваля "Сита Холи Мела" в Москве.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Молодожены на горе Джан-Кутаран в Ландшафтно-рекреационном парке между поселками Орджоникидзе и Коктебель в Крыму.

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участники "Карнавального спуска" на склоне горы Зеленой перед стартом фестиваля GrelkaFest в Шерегеше в Кемеровской области.

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участники "Совершенно летнего" спуска на склоне горы Зеленой во время фестиваля GrelkaFest в Шерегеше, Кузбасс.

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Выставка "Князья Барятинские. Искусство для наследников" в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина.

© РИА Новости / Ольга Головко | Перейти в медиабанк

Кошка спит на трубе у деревянного дома с резными наличниками в городе Гороховце Владимирской области.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкНа площадке проведения Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Гол в ворота ХК "Торпедо" в матче плей-офф 1/4 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги в Нижнем Новгороде. На фото (слева): вратарь Денис Костин ("Торпедо").

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкЛиса на Соловецких островах.
