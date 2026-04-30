00:04 30.04.2026
"Флотилия Сумуда" подала сигнал SOS после приближения катеров с военными

Корабль ВМС Израиля движется в Средиземном море к порту Ашдод. Архивное фото
  • Экипаж "Флотилии Сумуда" подал сигнал бедствия после того, как к их кораблям приблизились военные катера с вооруженными людьми, назвавшимися израильтянами.
  • Активисты рассказали, что военные приказали им построиться и встать на четвереньки.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Объединение активистов "Глобальная флотилия Сумуда" (палестинская концепция стойкости) сообщило, что экипаж флотилии был вынужден подать сигнал бедствия после того, как к их кораблям приблизились военные катера с вооруженными людьми, назвавшимися израильтянами и угрожавшими им оружием.
Флотилия в составе 70 судов из 70 стран с гуманитарной помощью для сектора Газа отправилась в путь из Барселоны 15 апреля. В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о санкциях против кампании по сбору средств на финансирование гуманитарной флотилии, они подразумевают возможность конфискации судов и имущества.
"К нашим лодкам приблизились военные скоростные катера, назвавшиеся "израильскими", которые направили лазеры и полуавтоматическое штурмовое оружие, приказывая участникам выстроиться и встать на четвереньки. Связь между лодками была подавлена, был подан сигнал SOS", - говорится в заявлении организаторов в Telegram-канале.
"Флотилия Сумуда" (в переводе с арабского - стойкость) по прорыву блокады сектора Газа, на смену которой позднее пришла "Флотилия стойкости", несколько раз безуспешно пробовала достичь блокированного полуэксклава. Так, в июне судно "Мадлин" направлялось в сторону Газы с 12 активистами и журналистами на борту, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг, но израильские силы перехватили его в международных водах, задержали и депортировали экипаж. В июле та же участь постигла судно "Хандала" с 21 активистом из 12 стран на борту. В сентябре испанское судно "Альма" подверглось атаке с применением ударного дрона во время стоянки в порту Сиди-Бу-Саид в Тунисе.
