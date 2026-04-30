В Финляндии прокомментировали планы разместить ядерное оружие в стране

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Вопрос о размещении ядерного оружия в Финляндии не поднимался до вступления страны в НАТО, заявил РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя планы финских властей разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в стране.