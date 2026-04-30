В Финляндии прокомментировали планы разместить ядерное оружие в стране

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Вопрос о размещении ядерного оружия в Финляндии не поднимался до вступления страны в НАТО, заявил РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя планы финских властей разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в стране.
Правительство Финляндии 23 апреля представило на рассмотрение парламента инициативу о внесении поправок в закон о ядерной энергии и уголовный кодекс, которые отменят действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. В Кремле назвали концентрированной конфронтацией планы Финляндии разрешить ввозить в страну ядерное оружие.
"До вступления в НАТО идея размещения ядерного оружия была исключена, но после присоединения Финляндии к НАТО она внезапно стала приоритетной", - сказал собеседник агентства.
Политик добавил, что изменение законодательства, касающегося ядерного оружия, является историческим сдвигом во внешней политике страны. По его словам, главным сторонником этих изменений является президент Финляндии Александр Стубб.
Финляндия присоединилась к альянсу 4 апреля 2023 года.