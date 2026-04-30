Федорищев передал в муниципалитеты Самарской области 20 пожарных машин

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Аникин передали пожарно-спасательным отрядам 20 специализированных автомобилей, сообщает пресс-служба облправительства.

Это пожарные машины АЦ 8,0 (6302) производства МАЗ. Они предназначены для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, в том числе в тяжелых условиях проходимости и лесных массивах. Автоцистерны оснащены всем необходимым оборудованием. Технику получили пожарно-спасательные отряды из различных муниципалитетов региона.

Договоренности с МАЗ о поставке машин в Самарскую область были достигнуты в 2025 году. Тогда делегация региона во главе с Федорищевым посещала Белоруссию.

"В Самарской области начинается пожароопасный сезон, и такое укрепление материально-технической базы крайне важно и своевременно", – подчеркнул глава региона, его слова приводит пресс-служба облправительства.

Губернатор области пообщался с руководителями пожарно-спасательных отрядов, поблагодарил за добросовестную работу и поздравил с профессиональным праздником – Днем пожарной охраны России, который отмечается 30 апреля.