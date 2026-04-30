11:46 30.04.2026
Федорищев передал в муниципалитеты Самарской области 20 пожарных машин

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Аникин передали пожарно-спасательным отрядам 20 специализированных автомобилей, сообщает пресс-служба облправительства.
Это пожарные машины АЦ 8,0 (6302) производства МАЗ. Они предназначены для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, в том числе в тяжелых условиях проходимости и лесных массивах. Автоцистерны оснащены всем необходимым оборудованием. Технику получили пожарно-спасательные отряды из различных муниципалитетов региона.
Договоренности с МАЗ о поставке машин в Самарскую область были достигнуты в 2025 году. Тогда делегация региона во главе с Федорищевым посещала Белоруссию.
"В Самарской области начинается пожароопасный сезон, и такое укрепление материально-технической базы крайне важно и своевременно", – подчеркнул глава региона, его слова приводит пресс-служба облправительства.
Губернатор области пообщался с руководителями пожарно-спасательных отрядов, поблагодарил за добросовестную работу и поздравил с профессиональным праздником – Днем пожарной охраны России, который отмечается 30 апреля.
"Мы каждый день благодарны всем, кто защищает жителей от возникновения чрезвычайных ситуаций, борется с их последствиями, в том числе пожаров. Желаю вам сохранять крепость духа, чтобы все невзгоды обходили стороной. Мы знаем, что вы всегда будете стоять на страже безопасности жителей Самарской области. Спасибо вам за ваш труд!" – сказал Федорищев.
 
