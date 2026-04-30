ЕК: ЕС введет санкции против новых стран блока в случае нарушения правил

БРЮССЕЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Соглашения о вступлении новых стран в Евросоюз будут содержать новую оговорку, позволяющую Еврокомиссии применять санкции в случае несоблюдения правил и "ценностей" союза, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Косс.
"Договор о присоединении Черногории станет первым, включающим специальные защитные механизмы (санкций - ред.), извлеченные из опыта с Венгрией. Эти механизмы будут устроены так: если страна после вступления соблюдает правила - ничего не происходит. Если же она их нарушает, особенно положения статьи 2 Договора ЕС (ценности Союза - ред.), то эти механизмы будут жестко применяться", - сказала она.
Косс утверждает, что речь идет о том, чтобы внутри союза не появлялись "троянские кони".
"Если бы вы спросили меня об этом пять или десять лет назад, я бы сказала, что это абсурд. Но теперь мы понимаем, что должны уметь защищаться", - добавила еврокомиссар.