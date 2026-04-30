Рейтинг@Mail.ru
ЕК: ЕС введет санкции против новых стран блока в случае нарушения правил - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:08 30.04.2026
ЕК: ЕС введет санкции против новых стран блока в случае нарушения правил

© AP Photo / Virginia Mayo — Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз будет вводить санкции против новых стран-участниц в случае нарушения правил и ценностей союза.
  • Договор о присоединении Черногории станет первым, включающим специальные защитные механизмы санкций.
  • Еврокомиссар Марта Косс подчеркнула необходимость защиты от возможных нарушений со стороны новых членов ЕС.
БРЮССЕЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Соглашения о вступлении новых стран в Евросоюз будут содержать новую оговорку, позволяющую Еврокомиссии применять санкции в случае несоблюдения правил и "ценностей" союза, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Косс.
"Договор о присоединении Черногории станет первым, включающим специальные защитные механизмы (санкций - ред.), извлеченные из опыта с Венгрией. Эти механизмы будут устроены так: если страна после вступления соблюдает правила - ничего не происходит. Если же она их нарушает, особенно положения статьи 2 Договора ЕС (ценности Союза - ред.), то эти механизмы будут жестко применяться", - сказала она.
Косс утверждает, что речь идет о том, чтобы внутри союза не появлялись "троянские кони".
"Если бы вы спросили меня об этом пять или десять лет назад, я бы сказала, что это абсурд. Но теперь мы понимаем, что должны уметь защищаться", - добавила еврокомиссар.
В миреЧерногорияЕвросоюзВенгрияЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала